Almanya asker konuşlandırma hazırlığını hızlandırıyor

Almanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Berlin'in NATO gücü kapsamındaki Alman birliklerinin konuşlandırılma hazırlığını hızlandıracağını belirtildi.

Bakanlık bu adımı Rusya ile gerilimin artması durumunda Doğu Avrupa'daki müttefiklerini "korumak" için daha hızlı asker konuşlandırmak için attığını duyurdu.

Almanya Savunma Bakanlığı Rusya'nın davranışına tepki olarak ve NATO Mukabele Gücü'nün (NFR) etkinleştirilmesi durumunda asker konuşlandırma hazırlığı süresini düşürebilme ihtiyacı doğması üzerine bu kararı aldığını duyurdu.

'Yüksek bir ekonomik bedel ödemeye hazırız'

Öte yandan Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'ya bir saldırı başlatması durumunda uygulanacak yaptırımlara ilişkin Kuzey Akım 2 dahil "tüm seçenekler"in masada olduğu ifadelerini yineledi. Batının "eşi benzeri olmayan yaptırımlara" hazırlandığını söyleyen Baerbock ülkesinin de "yüksek bir ekonomik bedel ödemeye hazır olduğu"nu kaydederek "Bu nedenle Kuzey Akım 2 dahil tüm seçenekler masada" dedi.