Almanya Adalet Bakanı: Maske zorunluluğu gözden geçirilmeli

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, ülkede Covid-19'a karşı maske zorunluluğunun gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Lambrecht, "Eyaletler, vaka sayılarının düşük olduğu ve düşmeye devam ettiği bir durumda maske zorunluluğunun halen uygun olup olmadığını açıklığa kavuşturmalı. Bu zorunluluk, özellikle sınıfta saatlerce maske takmak zorunda olan öğrenciler için bir yük" dedi.

Almanya'da salgınla mücadelede yetkili kuruluş olan Robert-Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, ülkede son 24 saat içerisinde 1489 yeni vaka sayısı görüldü.