Alman ordusu yanlışlıkla SS yazılı üniforma dağıttı

Focus’un aktardığına göre, Nazi Almanya’sının silahlı oluşumlarından birinin adını andıran simge, Alman ordusunun yeni askeri üniformasının etiketlerinde üniformanın boyunu belirten ‘S-Short’tun kısaltması.

Sputnik'in aktardığına göre Savunma Bakanı Christine Lambrecht, askerlere bu sorunu kendi başlarına çözme emri verdi. Şimdi askerler, bu itibar sarsıcı simgeyi taşıyan etiketleri kesmek zorunda.

Toplamda, üniforma, kask ve uyku tulumundan oluşan 313 bin set için 2 milyar 300 bin avro harcandı.

Haberde, Alman ordusu için üniformalar Hexonia GmbH ve Gustav Wahler adlı şirketler tarafından sağlanıyor. Medya henüz bu iki şirketin temsilcileriyle irtibata geçemedi, bu yüzden henüz bu olayın nasıl meydana gelebildiği bilinmiyor.