Alman menşeli marketten üç haftalık Türkiye tatili açıklaması: Kısa sürede tükendi

Almanya menşeli ucuzluk market zinciri Lidl'ın, Side’de Ocak 2023 tarihi için 599 Euro'ya sattığı üç haftalık tatilin yoğun ilgi üzerine kısa sürede tükendiği duyuruldu.

DW'den Elmas Topçu'nun haberine göre konuya ilişkin açıklama yapan Lidl, "Bahsettiğiniz 22 günlük Türkiye tatili Ocak 2023 ayı için 599 Euro'ydu ve karşılaştığımız talep sınırlı kontenjanımızı hemen aştı ve tükendi. Söz konusu tatili daha yüksek fiyata satın almak bile imkansız. Tur operatörlerimiz ile beraber, müşterilerimize bu cazip fiyatla daha fazla kontenjan sunabilmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şirket, otel kontenjanı hakkında ise bilgi vermedi.

21 gece 22 gün tatil 599 avro

Lidl şirketinin 31 Ağustos'tan itibaren geçerli olan son broşürünün kapağında üç haftalık Side tatili yer almış, tatilin kişi başına 799 avro yerine 599 avroya satılacağı duyurulmuştu. Söz konusu beş yıldızlı otelin Side Kumköy'de, merkeze 7 kilometre mesafede olduğu ve Ocak 2023 tarihinde 21 gece/22 gün her şey dahil iki kişilik odada, tatilin kişi başına 599 avroya satılacağı belirtilmişti.

Aynı tatil paketinin Şubat'ta 649, Nisan ayında 899, Mayıs ayında 999, Haziran-Eylül arasında 1399 ya da 1499 avroya ayırtılabileceği belirtiliyordu.