Alman hükümetinden infaz listesiyle ilgili ilk açıklama

Alman hükümeti Türkiyeli muhalif gazetecilerin isimlerinin yer aldığı infaz listeleriyle ilgili ilk kez bir açıklama yaptı.

DW Türkçe'nin haberine göre, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Helmut Teichmann, Sol Parti Milletvekili Helin Evrim Sommer'in soru önergesine verdiği yanıtta "Şu anda Türk hükümetine eleştirel yaklaştığı varsayılan kişilerin isimlerinin olduğu farklı listeler olduğuna dair işaretler bulunmaktadır" dedi.

Açıklamada federal hükümetin elinde somut bir liste bulunmadığı, konuyla ilgili incelemenin derinleştirildiği belirtildi.

Ne olmuştu?

İlk olarak bir sosyal medya hesabından 21 kişilik bir infaz listesi olduğu iddiası paylaşılmış, tehditte bulunulmuştu.

Bunun ardından Alman polisi, Köln'de yaşayan Artı Gerçek ve Artı TV Genel Yayın Yönetmeni Celal Başlangıç'ı can güvenliği konusunda uyarmıştı.

Başlangıç, "21 kişilik infaz listesindeki isimleri biliyorduk. Sonra 43 kişilik bir liste daha olduğu konusunda bir bilgi yayılmıştı ama bu listede yer alan isimler kimler bilinmiyordu. Evime gelen Alman polisleri bir üçüncü listeden bahsederek, yurt dışında yaşayan Erdoğan karşıtlarından oluşan 55 kişilik bir liste olduğunu ve adımın bu listede yer aldığını söyledi" demişti.

Almanya'da yaşayan eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan da polisin kendisini uyardığını açıklamıştı.