Alman demokrasisinde 'basın özgürlüğü'nün sınırları!

İktidar ortağı CDU-CSU ittifakı üyesi Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in başkanlığında dün, 2020 yılı Anayasayı Koruma Raporu ile ilgili bir basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıda gazeteci Hans Jessen, Junge Welt’in “sınıflı toplum” ifadesini kullanmasından dolayı iç istihbarat örgütü “Anayasa Koruma Teşkilatı’nın” takibinde olmasının ne kadar doğru olduğu sorusunu yöneltti. Sorulan soruda Alman sosyal bilimcilerinin yarısının “sınıflı toplum” ifadesini kullandığını belirtilmesi üzerine Seehofer alaycı bir şekilde gülerek “O zaman onlar da anayasa düşmanıydı” ifadesini kullandı. Seehofer, açıklamasını “Toplumumuzdaki bölünmeler aşikar. Ben sınıflı toplum ifadesini kullanmıyorum” şeklinde sürdürdü.
Sözü devralan Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang ise sosyalizm ve komünizm için mücadele eden kimselerin gözetlenmesi gerektiğini ve böyle bir toplumun anayasayla bağdaşmayacağını söyledi.
İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda Junge Welt gazetesi hakkında şu ifadeler yer almıştı: