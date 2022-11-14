Allianz: 2023’te küresel iflaslar yüzde 19 artacak

Ticari alacak sigortası alanında faaliyet gösteren Allianz Trade, Küresel İflaslar Raporu’nu yayımladı. Raporda enerji krizinin, Avrupa firmaları için hükümetlerin ancak kısmen dengeleyebileceği büyük bir kârlılık şoku anlamına geldiği belirtilirken; firmaların, enerji fiyatlarındaki artışın dörtte birini müşterilerine yansıtabilse bile, güçlerinin ancak yüzde 50’nin altındaki bir fiyat yükselişini yönetmeye yeteceği öngörülüyor.

Enerji yoğun sektörlerin endişe verici risklere maruz kalabileceği belirtilen raporda, politika desteğinin önemine ve enerjide bir tavan fiyat belirlemenin gerekliliğine dikkat çekiliyor. Kârlılığa en büyük darbenin enerjiden geleceği ifade edilirken, elektrik kesintisi senaryosu durumunda İngiltere'de 42 bin, Fransa'da 18 bin 700 ve Almanya'da 28 bin 400 şirketin batma riskiyle karşı karşıya kalacağı tahmin edildi.

Bloomberg'in aktardığı rapora göre Allianz Trade’in analiz ettiği ülkelerin yarısı, 2022 yılının ilk yarısında ticari iflaslarda çift haneli artışlar kaydetti. Bu artışın üçte ikisi İngiltere, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika ve İsviçre’deki KOBİ'lerden kaynaklanırken; ABD, Çin, Almanya, İtalya ve Brezilya uzun süredir devam eden düşük iflas seviyelerini korudu. Avrupa'da sektörlerin yüzde 60'ında iflasların yeniden boy gösterdiği belirtilen raporda gıda, konaklama, imalat ve B2C hizmetleri sektörlerinde şimdiden pandemi öncesi iflas seviyelerine dönüldüğü ifade edildi. Ticari iflaslarda en çok artış kaydeden sektörler ise ulaşım, inşaat, B2C hizmetleri ve imalat olarak öne çıktı.

2023 yılında iflasların Fransa'da yıllık yüzde 29 artışla 53 bin, İngiltere'de yüzde 10 artışla 27 bin, Almanya'da yüzde 17 artışla 17 bin, İtalya'da ise yüzde 36 artışla 10 bin 900 iflası aşması öngörüldü. Önümüzdeki yıl Çin'de düşük büyümeyle birlikte parasal ve mali gevşemenin sınırlı etkisi nedeniyle iflasların yüzde 15 artması beklenirken; ABD'de parasal ve finansal koşulların sıkılaşmasının bir sonucu olarak yüzde 38'lik bir artış tahmin edildi. Rapora göre bu da yılda 20 binden fazla iflas vakasına dönüş anlamına geliyor.

Normalleşme belirtilerine rağmen, çoğu ülkede iflas seviyelerinin hâlâ pandemi öncesi seviyelerin altında seyrettiği söylenen raporda; yıl başından bu yana dört ülkeden birinin 2019 yılının aynı dönemine göre, aynı oranda veya üzerinde iflas seviyelerine ulaştığı belirtildi.

Bununla birlikte rapora göre Türkiye, Polonya, Çekya, Romanya ve Bulgaristan’da 2019 seviyelerinin üzerinde iflas yaşanırken, iflaslarda Orta ve Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’da 2023’te rekor seviyelere ulaşılacağı tahmin edildi.