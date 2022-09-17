'Allah benim ömrümden alsın, Erdoğan'ın ömrüne versin' diyen şahıs fenalaştı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Allah benim ömrümü alsın o yaşasın 100 sene" diyen yaşlı adam sözlerini bitirmeden fenalaştı.

'Lafa Gel' adlı YouTube kanalına sokakta röportaj veren yaşlı adamın "Bu Tayyip'tan Allah razı olsun. Allah benim ömrümü alsın o yaşasın 100 sene" sözlerinin hemen ardından fenalık geçirdiği görüldü.

Fenalaşmasının ardından yakınlarından yardım isteyen vatandaşın imdadına eşi ve muhabir yetişti. Yaşlı adamın kolundan tutarak düşmesini engelleyen muhabir, "Sizin sağlık durumunuz iyi değil" diyerek vatandaşı eşine teslim etti.

Sokak röportajı verdikten sonra fenalaşan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.