Ali Tarakçı, Sedat Peker'in iddiaları sonrası konuştu: Anlattıkları yüzde 99 doğru

Ülkücü mafya Sedat Peker, gazeteci Ali Tarakçı'ya silahlı saldırının azmettiricisinin eski Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe olduğunu iddia etmişti.

Bu iddianın ardından konuşan Tarakçı, "Benim bilmediğim ama Peker'in bildiği bir şeyler var o belli" dedi.

Tarakçı, "Beni vuran kişinin aynı gece belediyeye gidip saatlerce kaldığını biliyoruz" diye konuştu.

Tarakçı'nın Gerçek TV'de yaptığı açıklamalar şöyle:

"Benim bilmediğim ama Peker'in bildiği bir şeyler var o belli. Her sabah çocuklarımı koleje bırakıyordum Esenyurt'ta, yola çıktım. Esenyurt'ta arabama arkadan vurdular indim arabadan arkamda beyaz araba ve iki kişi duruyor. Baktım gerçekten araba vurmuşlar. Arabada bir şey yok gidebilirsiniz dedim. Bizim arabada bir şey var dediler. Telefonumu vereyim dedim. Üzerime 7-8 el sıktı. Bakıyorum ki üzerimde bir şey yok. Arabaya bindim sol bacağımı atamıyorum arabaya. Kanlar akıyor. En yakın Esenyurt Devlet Hastanesine gitmeye karar verdim. Yandaki marketin sahibi beni arabaya attılar. Bir taraftan birilerini arıyorum vuruldum hastaneye götürülüyorum diye. Medicana Hastanesine gittim zaten ajanslara da düşmüş.

"Ben benim vurulma olayımla ilgili tüm ayrıntılı detayı biliyorum. O kadar araştırma yaptık ki. Beni vuran kişinin aynı gece belediyeye gidip saatlerce kaldığını biliyoruz mesela. Beni vuran bir adamın o gece belediyede ne işi var diye sorduk. Hastanede Esenyurt emniyeti ifademi almak istediklerinde sadece emniyet müdürüne konuşurum dedim. Beni vurduran bu deyip ismini de verdim emniyete. Esenyurt belediyesinin basın danışmanı beni ziyarete geldi kabul etmedim.

Ben belediyede ihale haberleri yapınca, Necmi Kadıoğlu ben vurulmadan benimle ilgili hesap soracağını söylemiş.

Sedat Peker'e bu olayı yeniden gündeme getirdiği için teşekkür ediyorum. Benim bildiklerimi o, onun bildiklerini ben bilmiyorum. "

"Korkuyorum. Ben Sedat Peker yazdığı için kaygı duyuyorum."

"Çok uzun bir süre evim korundu."

"Korkuyorum. Bana vurdurma emrini veren adam dışarıda"

"Ben belediyede ihale haberleri yapınca, Necmi Kadıoğlu ben vurulmadan benimle ilgili hesap soracağını söylemiş.

Sedat Peker’e bu olayı yeniden gündeme getirdiği için teşekkür ediyorum. Benim bildiklerimi o, onun bildiklerini ben bilmiyorum.

Korkuyorum. Ben Sedat Peker yazdığı için kaygı duyuyorum

Çok uzun bir süre evim korundu.

Emniyet müdürüne beni vurduranı söyledim

Bu dava bir gün yeniden açılacak bunu biliyorum.

Süleyman Soylu benin için “Etkili”, “Derin” ve “Sinoplu” siyerek açıklamalar yaptı hem de sorulmadığı halde…

Barış Pehlivan’ı aradım ve “bir konuyu yanlış biliyorsunuz. Ben vurulma olayının Süleyman Soylu meselesinden kaynaklı olmadığını biliyorum” dedim.

Süleyman Soylu’nun oğlu ile ilgili yazı yazdım beni Mustafa Çalışkan’ın Emniyet müdür yardımcısı aradı ve haberimin kaynağını sordu. Kendisine “Sayın müdürüm haberin kaynağı söylenir mi” dedim. Bana şunu söyledi: “Biz böyle bir olayı bilmiyoruz. Böyle bir olay yaşanmadı”. Bunun üzerine kendisine ertesi gün olayın detaylarını vereceğimi söyledim ve ertesi gün olayın nerede yaşandığını ve ayrıntılarını yazdım.

Eren Erdem milletvekiliyken bu olayla ilgili soru önergesi verdi. Soru önergesine de yanıt gelmedi. Bu olay orada kaldı.

Süleyman Soylu, “Ben bu olaya bir kez bile yanıt vermedim çünkü bu ülkede arabası aranamayacak kimse yoktur. Bu talimatı da ben verdim” dese büyürdü.

Esenyurt’ta konut mağdurları meselesi çok büyük bir meseledir.

Esenyurt meselesiyle ilgili o kadar çok haber yaptım ki sonunda vurulma kararım alındı.

Evime gelen AK Partili yetkili “Bu soruşturma burada kapatılacak, daha fazla yukarıya gitmeyecek ama Reis bu olayın tüm detayını biliyor. Gereken yapılacak” dedi.

Buradan Sedat Peker’e çağrı yapıyorum. Yayınımıza çık. Ben hazırım, arkadaşlarım da hazır. Konuşalım. Ne biliniyorsa konuşalım.

Sedat Peker konuşmaya başladığında herkes kafasını kuma gömmüştü, ben konuştum ve son dönemde hedefe konulmamın nedeni de budur.

Beni kimin vurdurduğu konusunda ifadelerim anlaşılmıyor. Bir kez daha söylüyorum. Cumhuriyet savcılığı Emniyet müdürlüğü ifadelerim var. Bir gün bu ülke demokratik hukuk sistemine kavuştuğunda onunla hesaplaşacağız.

Sedat Peker’in ifadelerinde benim şüphelendiğim ismin olmadığını görüyorum. Eğer Sedat Peker’in başka bildikleri varsa o zaman benim şüphelendiğim isim değil. Sedat Peker’in bugüne kadar söylediklerinin yüzde 95’i doğru çıktı, hatta yüzde 99 diyeyim."