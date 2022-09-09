Ali Memluk ve Hakan Fidan Moskova’da bir araya geldi

Suriye istihbaratının Başkanı Ali Memluk ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın, "Rusya'nın arabuluculuğunda bir araya gelerek, Türkiye’nin Rojava’ya düzenlemek istediği olası operasyonu ile diğer başlıkları ele aldıkları" belirtildi

Fransız Intellegens Online’da yer alan iddiaya göre, Hakan Fidan ile Ali Memluk arasındaki görüşme 7 Eylül Çarşamba günü Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşti.

Görüşmeye Rusya'nın arabuluculuk yaptığı belirtildi.

Rudaw'ın aktardığı habere göre, Intellegens Online, her iki tarafın da toplantıdan istediklerini elde edemeden ayrıldığını, ancak tarafların görüş ve koşullarını karşılıklı olarak sunduğunu kaydetti.