Ali Mahir Başarır'dan Erdoğan paylaşımı: Önce simit dağıttı, sonra özel yatla tur attı

Boğazda etrafındaki polis tekne ve korumalarıyla seyreden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li Ali Mahir Başarır bu duruma tepki gösterdi.
'İnsanları çay ve simit hesabına mahkum edenler...'
Başarır, Erdoğan’ın simit dağıttığı görüntüleri hatırlatarak, “Erdoğan, Taksim’de vatandaşlara simit dağıttıktan sonra, onlarca sahil güvenlik teknesi ve helikopter eşliğinde boğazda ‘yüzen saray’ ile özel bir tur yapmış. İnsanları çay ve simit hesabına mahkum edenler, lüks içinde Lale Devri'nde yaşamaya devam ediyor!” dedi.
Erdoğan, Taksim’de vatandaşlara simit dağıttıktan sonra, onlarca sahil güvenlik teknesi ve helikopter eşliğinde boğazda “yüzen saray” ile özel bir tur yapmış.— Ali Mahir Başarır (@alimahir) November 6, 2022
İnsanları çay ve simit hesabına mahkum edenler, lüks içinde Lale Devri'nde yaşamaya devam ediyor! pic.twitter.com/wXvNRUBJxe