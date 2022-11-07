Ali Mahir Başarır'dan Erdoğan paylaşımı: Önce simit dağıttı, sonra özel yatla tur attı

Erdoğan, Taksim’de vatandaşlara simit dağıttıktan sonra, onlarca sahil güvenlik teknesi ve helikopter eşliğinde boğazda “yüzen saray” ile özel bir tur yapmış.



İnsanları çay ve simit hesabına mahkum edenler, lüks içinde Lale Devri'nde yaşamaya devam ediyor! pic.twitter.com/wXvNRUBJxe