Ali Koç'un Rasim Ozan Kütahyalı'nın ardından yeni hedefi belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Beyaz TV'deki Derin Futbol programında Rasim Ozan Kütahyalı'yla yaşadığı tartışma gündem olurken, Koç'un sıradaki hedefi de belli oldu.

Spiker Melih Şendil, Ali Koç'un yeni bir canlı yayında bu kez A Spor'dan Erman Toroğlu ile yüzleşeceğini söyledi.

Konuya ilişkin sosyal medyadan yapılan paylaşım sonrası Toroğlu, "Hay hay. Ali Koç dahil herkese A Spor'da kapım açık. Yüzleşmeye, tartışmaya, konuşmaya her zaman hazırım. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" ifadesini kullandı.