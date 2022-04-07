Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki akşam Kuruçeşme’de kongre üyeleriyle iftarda bir araya gelirken belli başlıklarda açıklamalar yaptı.
İşte Koç’un üyelerin sorularına verdiği yanıtlar:
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Ali Koç'tan Mesut Özil yorumu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kadro dışı kalan Mesut Özil'e yönelik değerlendirmede bulundu.
Haber Merkezi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki akşam Kuruçeşme’de kongre üyeleriyle iftarda bir araya gelirken belli başlıklarda açıklamalar yaptı.
İşte Koç’un üyelerin sorularına verdiği yanıtlar: