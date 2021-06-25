Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz

Fenerbahçe Kulübü'nün bugün yapılan kongresine tek aday olarak giren kulüp başkanı Ali Koç, dün eski kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

"Aziz Yıldırım hala beni kızdırmanın nelere mâl olacağını görememiş durumda" diyen Koç, Yıldırım'a seslenerek "Beni mahkemeye vermezseniz tam argo bir kelime kullanacağım, adam değilsiniz!" ifadesini kullandı. Koç, Yıldırım'a FBTV'de canlı yayına çıkma teklifinde bulundu.

Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"- Sayın Aziz Yıldırım'a hiçbir zaman saygısızlık etmedik. Yapılan her konuşmada yapılan iyilere iyi, kötülere kötü dedik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren iletişim kurmaya çalıştık. 3 Temmuz'la ilgili olarak istişare etmeye çalıştık.

- Biz enkaz edebiyatı yapmıyoruz. Dün anlatılanlarda neredeyse biz borçlu çıkıp, eski yönetim alacaklı çıkacaktı.

- Fenerbahçe'de de bir PYK var. PYK ne? Paralel Yönetim Kurulu... Biz geldiğimizden bu yana Federasyon'a gidiyor, fotoğraf veriyorlar.

- Ben artık kırgın değil kızgınım. Sayın Aziz Yıldırım hala beni kızdırmanın nelere mâl olacağını görememiş durumda!

- Benim için artık sadece Aziz Yıldırım'sınız... Çünkü siz, sizi yani kendinizi Fenerbahçe'nin sahibi görüyorsunuz. Hepimizin üstünde görüyorsunuz. Hatta, Fenerbahçe'den büyük görüyorsunuz.

- Üç sene susmuşsunuz, biz sizi tahrik etmişiz... Gerçek değil. Gerçekleri söylemediğinizi üç sene önce de söylemiştim. Ama dün son derece küstah, tehditkar, intikam hisleriyle beslenmiş, rakiplerimizin sosyal medyada şölen yapacak tarzda bir üslup, kibir, parmak sallamalar... Unutmuştuk bunları, keşke tekrar hatırlamasaydık.

- Bana olan husumetiniz, kulübe zarar veriyor. Koskoca efsane başkanımız, Fenerbahçe'yi SPK'ya veriyor. SPK nerede biliyor musunuz? Abdullah Kiğılı diyor ya Fenerium şu kadar değerde diye? Gelir gelmez, SPK'nın Fenerium'la açtığı soruşturmayla uğraştık, bu kadar değer yok diye.

- Keşke akil adam olsaydınız, zaman zaman size danışabilseydik. 3 Temmuz Davası'nda tek vücut olsaydık ama şahsi bakışınız bu kulübün çıkarlarının önüne geçmiş.

- Mesut Özil için bir kuruş ödememişiz. Evet ödemedik. Maaşını Arsenal'den aldı, bonservisi yok. Olmayan bir şeyi TFF'ye nasıl bildirelim? Yok İrfan Can'ı 11 milyona almışız. Belgeleriyle açıklasın! Siz değil miydiniz Fenerbahçe'yi mahkeme kapılarında süründürmeyin diyen?

- Beni mahkemeye vermezseniz tam argo bir kelime kullanacağım, adam değilsiniz!

- Kulübü sattırmam gibi garip garip söylemler içindesiniz. Olmayan bir gündemi pişiriyorsunuz, sonra da kurtarıcı rolüne giriyorsunuz.

- 114 yıllık kulüp, sizin tekelinizde olacak. Yok sahaya dönmüşsünüz, her maçı seyredecekmişsiniz, gözünüz bizde olacakmış... Hadi. Beni seyirciyle yollayacaksınız öyle mi? Kulübün sahibi ben değilim ve zaten ben istenmediğimi hissettiğim anda giderim.

- Kulübün hangi yöneticinize kasa kolaylığı yaptığını orada konuşacağız. Bir yöneticinizin şirketinden 8.6 milyon dolar kredi alıp, 100 gün sonra 9.6 milyon dolar neden ödediğinizi anlatacaksınız. Söz konusu paraysa, kimse size laf edemez dediniz. Bu konuyu anlatacaksınız. Konuşacaklarımız var, öyle kolay değil.

- Futbolda şampiyon olamadık diye karamsar olmayın... Bu sene o şampiyonluk gelecek, ondan sonra bakın neler olacak.

- Para yokmuş, 52 oyuncuyu nasıl almışız... Biz tüm transferleri al sat dengesiyle yaptık. Bir lira zarar yok çünkü yapma imkanımız yok. Bu işi bizden daha iyi biliyorsanız, neden son 6 yılınızda 100 milyon Euro transfer zararınız var?

- Basketbol teklifini değerlendirmek istiyoruz ama emin olmak istiyoruz. Bizi ikna etmeniz lazım. Bir sezon mu, iki sezon mu, ne şekilde garantileyeceksiniz? Bir teminat mektubu mu olacak? Herhalde hakkımızdır diye düşünüyorum.

- Maçlarda ayağa kalkmayan şöyle şöyle olsun diyoruz ya. Beni mahkemeye vermezseniz öyle olun. Onların, kendilerinin bile ismini duymak istemediği eski bir futbolcularından medet umuyorsunuz ya, beni küçük düşürmek istiyorsunuz ya... Mahkemeye vermezseniz öyle olun.

- Israr ediyorum. Bu teklifimi kabul etmezseniz maça falan da gelmeyin. TV'ye çıkacağız, aklınızdaki bütün iddiaları masaya dökün bakalım, medyada çok sevdikleriniz de var da onları da getirin ama tek bir şartım var; FBTV'de olacak. Temmuz ayında bu işi bitirelim, camiaya barış gelsin. Ama kim yalan söylüyor herkes görsün."