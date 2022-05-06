Ali Koç'tan açıklamalar: Trabzon'u tutan devlet görevlilerin bunu açıkça sergilemeleri...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair değerlendirmelerde bulunmak üzere bir basın toplantısı düzenledi. Açıklamasına Trabzonspor’un, şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor maçı ile ilgili konuşarak başlayan Ali Koç, “Saygı bekliyorsanız, saygılı olacaksınız” dedi.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Silah namlusu ucunda Fenerbahçe'yi temsil eden bir görselle mesaj verdiniz. Açtığınız pankartla faili meçhul bir olaya sahip çıktınız. Bu durumdan kulübün, TFF’nin haberdar olmaması söz konusu değildir. Biz de Süper Lig'deyiz, kuralları biliyoruz.12 yaşında bir çocuğun yabancı dilde yazılan ‘Formanı alabilir miyim?’ pankartı içeri alınmadı. Ama bu paçavra nasıl içeri alındı?

İstanbul’da kurallar farklı mı? Devlet yetkilileri, Trabzon’da korkuyor mu, çekiniyor mu? Kimden çekinip, korkuyorlar? Trabzonspor için ayrı kurallar mı var? İstanbul’da istisnasız uygulanan kurallar, söz konusu Trabzon olduğunda acaba bizim bilmediğimiz bir kural mı var? Emniyetimizin kuralları, şehirlere göre farklı mı işliyor?

Söz konusu paçavradaki aşağılık mesaj açıktır! Biz bu kavgaları vermekten geri durmayız! Her devirde ve her kurumda kullandıkları maşaların maskelerini düşürürüz ve ayakta kalırız.

Devletimizin en tepesindeki insanlara sesleniyorum, artık bunlara izin vermeyin. Kendi taraftarlarına silahsız sevinin çağrısında bulunup, maçta silahlı bir pankartı asmak, sadece dizginlenmeyen Fenerbahçe kompleksinizin bir parçası değil, tam bir akıl tutulmasıdır.

Sadece Trabzon’un değil, tüm ülkenin bakanları olarak, bu ülkenin hassasiyetini bilen sizlerin, Fenerbahçe hatta tüm Türkiye’ye yapılan bu suikast girişiminin, FETÖ’nün yaptıklarını tasdikleyen bu pankartı nasıl karşıladıklarını biz Fenerbahçeliler merak ediyoruz.

Maçta ve kutlamalarda verilen görüntüler, sanki devletimizin de bu kutlamaların bir parçası gibi algılanmasına ne yazık ki sebep verdi. Çünkü başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tarafsızlığa önem veren siyasetçiler, bürokratlar vardır.

Son yıllarda Trabzon'u tutan devlet görevlilerin bunu açıkça sergilemeleri, şampiyonluk dilemeleri, bu camianın kendini ayrıcalıklı düşünmesine sebep oluyor. Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş'ın taraftarı siyasi yok mu? Ama onları bu şekilde görmüyoruz.

Bu şımarıklığın, bir koruma kalkanından kaynaklandığına dikkat çekmiştim. Cezaların çıkmasını bekledik. Disiplin sevklerinden göreceksiniz demiştim. ‘Bari şampiyon olduk ettik de bari düzgün bir rapor yazalım’ diyemediniz.

Üzerine basa basa söylüyorum; TFF'nin T'si Trabzonspor için değil, Türkiye içindir.”