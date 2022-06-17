Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu Haziranda yapılacak olan Kulüpler Birliği seçimine ilişkin konuştu.
Ağaoğlu "Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanı olmak istiyor. Haziran'da yapılacak seçim için tek aday Ali Koç" dedi.
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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'Ali Koç seçim için tek aday'
Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu Haziran'da yapılacak seçim Kulüpler Birliği seçimine Ali Koç'un tek aday olarak gireceğini duyurdu.
Haber Merkezi
Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu Haziranda yapılacak olan Kulüpler Birliği seçimine ilişkin konuştu.
Ağaoğlu "Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanı olmak istiyor. Haziran'da yapılacak seçim için tek aday Ali Koç" dedi.