Ali Koç-ROK atışmasının ardından Nagehan Alçı’nın arşivi açıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beyaz TV'de katıldığı Derin Futbol Programı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ali Koç ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında sert tartışmalar yaşandı.

Ali Koç programda, 'FETÖ’nün 3 Temmuz kumpasında Cemaate destek veren Rasim Ozan Kütahyalı’yı hedef aldı. Ali Koç, “Rasim Ozan Kütahyalı ne zaman spor yorumcusu oldu? Tam 3 Temmuz sonrası oldu. Mehmet Baransu ile ne hikmetse aynı dönem...” ifadelerini kullandı.

Rasim Ozan Kütahyalı’ya "Aziz Yıldırım'ın adını ağzına alırken besmele çekeceksin. Sen Zekeriya Öz'ün heykelini dikmeye çalışan adamsın” diyerek karşı çıkan Ali Koç, Kütahyalı’nın FETÖ ilişkilerine ise şöyle değindi:

“Cumhurbaşkanımıza, devlete göz dikiyorlarsa, senin çok beğendiğin adamlar yüzünden oldu. Kul hakkı yedin. Bu senin alnından silinmeyecek. Bir de koskoca Galatasaray camiasını bağlıyorsun. Aziz Yıldırım'ı yemek isteyenler içerisinde sen de varsın. Ergenekon, Balyoz hepsinde vardın. Bu işin medya ayağının en büyük sözcüsü sendin. İnsanlar yaptıklarıyla sorumludur. Önce FETÖ'yü yücelteceksin, sonra çökerteceksin! Futbolda temizlik lazım. İnşallah Allah senin gibileri de basından temizler.”

Nagehan Alçı'nın arşivi açıldı

Ali Koç’un Rasim Ozan Kütahyalı’nın 'FETÖ' arşivini açmasının ardından sosyal medyada Nagehan Alçı’nın 'FETÖ' arşivi açıldı.

Nagehan Alçı, üç ay önce Cansu Canan Özgen'in 40 programına konuk olmuştu.

Cansu Canan Özgen, gözleri dolup sesi titreyerek Nagehan Alçı’ya FETÖ’nün kumpas davaları sürecinde hayatlarını kaybeden Ali Tatar, Kuddusi Okkır, Murat Özenalp, Kaşif Kozinoğlu ve Türkan Saylan’ı hatırlattı. Özgen, “Fetö sanıkları için özgürlük isteyen Nagehan Alçı, hapiste ölen Balyoz ve Ergenekon sanıkları için neden sesini çıkarmadı?” diye sordu.