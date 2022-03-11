Ali Koç: Fenerbahçe nefreti TFF'nin damarlarına sirayet etmiş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Merkez Hakem Kurulu'nun, 13 hakemin görevine son verme kararına tepki göstererek "TFF'nin aldığı karar tüm ülke futbolunu karman çorman hale getiren bir adımdır" dedi.
Gündeme dair gelişmelerle ilgili basın toplantısı gerçekleştiren Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- "8 Mart tarihinde alınan karar, tüm ülke futbolunu karman çorman hale getiren bir adımdır. Ne kadar endişeli olduğumuzu paylaşmakta, üzülerek de olsa haklı çıktığımızı görüyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü yıllardır bu sistemin mağdurlarından biridir. Türk futbolu paydaşlarının bizimle aynı noktaya gelmesi ve sistemin aktörlerini sorguluyor olması, gelecek için bir nebze de olsa umut vericidir."
- "Geçen sezon yaşadığımız, hakem hataları bile demekten imtina ediyorum... Çünkü hafif kalır, hakem faciaları nedeniyle 12-15 puan arasında alenen gasp edildi! Bu puan kayıpları, gri pozisyonlardan da değil... Açık ve net pozisyonlardan kaybettiğimiz puanları söylüyorum."
- "TFF'nin Fenerbahçe'ye karşı bakışını, yaklaşımını, niyetini göstermek için bunları söylüyorum. Fenerbahçe nefreti TFF'nin damarlarına öyle bir sirayet etmiş ki geçen haftaki açıklamanın mürekkebi kurumadan tehdit etme cüretini gösterdiler! Göreve geldiğimizden beri tam 10 açıklamamıza saatler içinde yanıt verdiler. Böyle bir istatistiğe sahip olan başka hiçbir kulüp yoktur."
- "Gelelim Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük'e... Zorbay Küçük'ün gece yarısında maça atanmasının altında bir şeyler var mıdır? Fenerbahçe-Trabzonspor maçına Zorbay Küçük'ün atanmasının müdahale sonucu olduğunu düşünüyoruz."
- "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak hakemlere sahip çıkıyor sonucuna ulaşmayın. Bu işin adil yönetilmesini ve performans bazlı olmasını istiyoruz. Bu kararın aylarca yapılan bir çalışma sonucunda olduğunu düşünmüyoruz. UEFA, Cüneyt Çakır'ın çarşamba günü yöneteceği maçı başka bir hakeme vermiş. Doğru mu?"
- "Servet Yardımcı 2019 yılında bir hakemi arayıp tehdit ve küfür etti mi? enerbahçe olarak gözümüz, kulağımız üzerinizde. Bu saatten sonra atacağınız her adımı takip edeceğiz. Bir dost olarak rica ediyorum bir müddet bizim stadımıza gelmeyin. Servet Yardımcı'yı son kez ikaz ediyoruz, yanlış yolda! Sizin göreviniz, adil rekabeti sağlamak. Birkaç kişiye yakın olmak değil, herkese eşit mesafede olmak. Bence tez zamanda bu işi de bırakın. Hatta hepiniz. MHK de TFF de..."