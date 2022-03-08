Ali Koç disiplin kuruluna sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri belli oldu. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçeli Yönetici Selahattin Baki, futbolcular İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş PFDK’ya sevk edildiği aktarıldı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım Ali Koç'un 06.03.2022 tarihinde kulüp resmi twitter hesabındaki paylaşımda yer alan açıklama suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



Fenerbahçe Kulübü idarecisi Selahattin Baki'nin aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 07.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."