'Ali İsmail'in düşlerindeki özgür dünyayı kuracağız'

TKP Eskişehir İl Örgütü, Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünün 8. yılı dolayısıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Ali İsmail’in düşlerindeki özgür dünyayı kurmak için halkımızı mücadeleye çağırıyoruz" denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

ALİ İSMAİL’İN DÜŞLERİNDEKİ ÖZGÜR DÜNYAYI KURACAĞIZ!

Haziran direnişinde sivil faşistlerin ve polisin saldırısı ile katledilen Ali İsmail Korkmaz’ın ölümünün 8. yılında anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

Haziran direnişinde halkımızın AKP iktidarına karşı dile getirdiği talepler hala güncelliğini korumaktadır.

Ülkemizde yoksulluk her gün katmerlenerek artmaktadır.

Ülkemizde yolsuzluk her gün başka bir haberle gündeme gelmektedir.

Ülkemizde gençlerin işsizlik sorunu, geleceksizlik sorunu tahammül edilemeyecek

boyutlara ulaşmıştır.

Ülkemizde iktidarın baskıcı politikaları halkımızı nefes alamaz hale getirmiştir.

Bütün bunlara karşı halkımızın AKP iktidarına karşı öfkesi, insanca yaşanabilir bir ülke talebi ve mücadelesi dün olduğu gibi bugün de meşrudur.

Ali İsmail’in düşlerindeki özgür dünyayı kurmak için halkımızı mücadeleye çağırıyoruz.

ALİ İSMAİL KORKMAZ ÖLÜMSÜZDÜR!