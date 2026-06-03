Ali İsmail Korkmaz katledildiği sokakta anıldı: Emel Korkmaz 'Katillere inat her yıl buradayım' dedi

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Haziran Direnişi günlerinde Eskişehir’de polisler ve yandaş esnaf tarafından darp edilerek yaşamdan koparılan 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz, ölümünün 13’üncü yıl dönümünde darp edildiği Sanayi Sokak’ta anıldı. Anma töreninde konuşan anne Emel Korkmaz, “Katillere inat her yıl buradayım” dedi.

Anma törenine Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, babası Şahap Korkmaz, abisi Gürkan Korkmaz’ın yanında çok sayıda siyasi parti de vardı. Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), DİSK, KESK, TMMOB, Eskişehir Bilecik Tabip Odası (EBTO) tarafından düzenlenen anma töreninde basın açıklamasını okuyan Birtürk Özkavak, Ali İsmail’in Gezi’nin birleştirici simgelerinden biri olduğunu söyledi.

Birtürk Özkavak, konuşmasında şunları söyledi:

“Bugün, ömrünün henüz baharında, 19 yaşında bir üniversite öğrencisiyken polis şiddeti ve organize saldırgan gruplar tarafından pusuya düşürülerek katledilen Ali İsmail Korkmaz’ı anmak; onun bitmeyen enerjisini ve yarım bırakılan düşlerini haykırmak için buradayız. 13 yıl önce Ali İsmail’e pusu kuranlar yalnızca gencecik bir bedeni hedef almadılar; bu ülkenin gençliğinin özgürlük umuduna, adalet arayışına ve insanca yaşama iradesine saldırdılar. Ali İsmail, Gezi Direnişi’nin en saf, en birleştirici ve en coşkulu ruhunun simgelerinden biriydi. Gezi; ağaca, doğaya, kente ve her şeyden önemlisi insanca bir yaşama sahip çıkma iradesiydi. Bu iradeyi şiddetle, baskıyla ve kanla bastırmak isteyenler, Ali İsmail’imizi devletin kolluk gücü ve onunla birlikte hareket eden karanlık yapılar eliyle bizden kopardılar.

Bilinsin ki; Ali İsmail Korkmaz bir isimden ibaret değildir. O, sınırları aşan, milyonların yüreğinde yankılanan bir adalet ve özgürlük çığlığıdır. Onun hayalini kurduğu insanca dünya; baskıya karşı özgürlüğü kuşanarak direnenlerin mücadelesinde, yarım bıraktırılmak istenen düşlerini omuzlayan gençlerin kararlılığında her gün yeniden hayat buluyor. Katillerin ve onları koruyan baskıcı zihniyetin karanlığı, Ali’nin yaktığı meşaleyi söndürmeye yetmedi. Ali’nin idealleri bugün adalete susamış milyonların bilincinde, dayanışmasında ve kararlılığında yaşamaya devam ediyor.

‘Meydanlar onların adlarıyla çınlamaya devam edecek’

Ali İsmail’i aramızdan alan o amansız şiddet, Gezi’nin o onurlu günlerinde memleketin dört bir yanında en güzel çocuklarımızı hedef aldı. Bizler bugün burada yalnızca Ali’yi değil; o omuz omuza durduğumuz haklı direnişte yaşamı ve geleceği savunurken yitirdiğimiz tüm canlarımızı adlarıyla, dirençleriyle anıyoruz: Ankara’da polis kurşunuyla aramızdan koparılan Ethem Sarısülük, Antakya’da gencecik ömrü elinden alınan Abdullah Cömert, Ümraniye’de bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş, Lice’de kalekol yapımına karşı direnirken vurulan Medeni Yıldırım, Antakya’da çatıdan düşürülerek katledilen Ahmet Atakan, gözünü kırpmadan ölüme yürüyen Hasan Ferit Gedik ve aylarca verdiği yaşam mücadelesinin ardından 15 yaşında sonsuzluğa uğurladığımız Berkin Elvan... Onların her biri özgür bir geleceğin, adaletin ve onurun simgesidir. Bu meydanlar, bu sokaklar onların adlarıyla çınlamaya devam edecektir.”

‘Katilleri, azmettirenleri, onlara destek verenleri her nefes aldığımızda lanetliyoruz’

Anma töreninde konuşan anne Emel Korkmaz, “13 sene önce Ali İsmail burada düştü ama binler, milyonlar ayağa kalktı. Ali İsmail’i unutturmamak için her yıl buradayız. Katillere inat her yıl buradayım. İyi ki varsınız” dedi.

Katillerin ömür boyu katil damgası ile yaşayacağını söyleyen baba Şahap Korkmaz, "Bizim canımıza sahip çıktığınız için oğlumuzu unutmadığınız için sağ olun, var olun. Ali İsmail burada darp edildi. Onlarca aile belki gördü onu ama onlar vicdanlarına hesap verecek. Nasıl dayandılar? Bir çocuk katledildi. Nasıl sustular? Ama biz tekrar tekrar buraya geleceğiz, anacağız. Katilleri, azmettirenleri, onlara destek verenleri her nefes aldığımızda lanetliyoruz. Onlar lanet gibi katil damgasını boyunlarında yaşayacaklar” diye konuştu. Konuşmaların ardından kitle Sanayi Sokak’tan Taşbaşı’na kadar sloganlarla yürüdü.

TKP: Ali İsmail Korkmaz'ı anmak için bir aradaydık

Türkiye Komünist Partisi Eskişehir örgütü de anmaya katıldı. Anmanın ardından yapılan paylaşımda, “13 yıl önce sokaklara dökülen halk Haziran Direnişi ile halkın boyun eğmeyeceğini, bu memlekette umudun tükenmeyeceğini gösterdi. Kendisi gibi umutla ve öfkeyle sokağa dökülen milyonlarca boyun eğmeyenlerden biri olan Ali İsmail Korkmaz'ı anmak için bir aradaydık” denildi.

13 yıl önce sokaklara dökülen halk Haziran Direnişi ile halkın boyun eğmeyeceğini, bu memlekette umudun tükenmeyeceğini gösterdi.



Kendisi gibi umutla ve öfkeyle sokağa dökülen milyonlarca boyun eğmeyenlerden biri olan Ali İsmail

Korkmaz'ı anmak için bir aradaydık. pic.twitter.com/ZiPOA94Faw — TKP Eskişehir (@TKPeskisehir) June 2, 2026

Ne olmuştu?

Ali İsmail Korkmaz, 2013 yılında 2 Haziran'ı 3 Haziran'a bağlayan gece polisin yoğun saldırısından korunmak için bir ara sokağa girmişti.

Ali İsmail, girdiği sokaktaki arabaların arkasında pusuya yatan polisler ve AKP'nin esnafının saldırısına uğradı.

Saldırının ardından gittiği Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne "İfadeni ver gel" denilerek alınmadı. İfadesinin verdikten sonra hastaneye yeniden gelen Ali İsmail, beyin kanaması teşhisiyle Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Ameliyata alınan Ali İsmail Korkmaz'ın 4 Haziran'da bilinci kapandı.

38 gün komada kaldı.

10 Temmuz günü ise yaşamını yitirdi.

Ali İsmail'i katledenler hakkında açılan davada, katillere verilen cezalar ödül niteliğinde oldu.

Ali İsmail'in kafasına tekme atarak ölümüne neden olan polis Mevlüt Saldoğan, "mağdur" sıfatıyla Gezi Davası'na müdahil oldu.

Aile karara yeniden itiraz etti ve Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Eskişehir'deki Gezi Direnişi sürecinde üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesi olayına ilişkin davada, sanık polis memuru H.E'ye "kasten basit yaralama" suçundan verilen 7 ay 15 günlük hapis cezasını onadı.

Dairenin kararında, Anayasa Mahkemesinin "eziyet yasağının ihlali" kararının maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığı savunularak, bu nedenle yerel mahkeme hükmünün onanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.