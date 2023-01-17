Ali İsmail Korkmaz davasında polis Hüseyin Engin'e 'basit yaralama'dan ceza verildi

Eskişehir'de 2013 yılında Gezi Direnişi sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın ailesinin Anasaya Mahkemesine (AYM) yaptığı başvuru sonucunda polis memuru Hüseyin Engin, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Sanık polis Hüseyin Engin hakkında "kasten basit yaralama" suçunda 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Aile, kararı Yargıtaya taşıyacak.

Evrensel'in aktardığı habere göre, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde sabah saatlerinde başlayan duruşmada, savcı mütalaasını sundu. Savcı, mütaalasında sanık polise kasten yaralama suçundan ceza verilmesini talep etti.

Avukatlar 'insanlığa karşı suçtan' ceza talep etti

Avukat Ayhan Erdoğan ise Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda eziyetin geniş yorumlanması ve sanığın insanlığa karşı suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme insanlığa karşı işlenmiş suç talebini reddetti.

Basit yaralamadan ceza

Kararını açıklayan mahkeme, sanık polis Hüseyin Engin hakkında "kasten basit yaralama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ayrıca bu hüküm ertelenmeyerek sanık hakkında 5 ay süreyle hak yoksunluğu kararı verildi.

Korkmaz ailesinin avukatları, Yargıtay yolu açık olan bu kararı temyiz edeceklerini bildirdi.

'Bu dava devam edecek ve hiçbir fail cezasız kalmayacak'

Adliye çıkışında "basit yaralamadan" verilen cezaya tepkilerini dile getiren Anne Emel Korkmaz, "Dövülerek öldürülen bir gencin sanığına 7 ay 15 gün ceza verilmesi kabul edilebilir değil... Mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

Daha sonra Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi ve avukatları Kayseri Baro Başkanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Aile avukatı Ayhan Erdoğan, “Bu dava halen devam etmektedir. Çünkü verilen cezalar hukuken sanıkların cezalandırılması gereken oran ve maddelere ters düşmektedir. Örneğin AYM’nin tespitine dayanan sanık Hüseyin Engin’in eziyet suçundan cezalandırılmasını uygulamak yerine mahkeme eski kararı uyguladı. Benim güvenlik güçlerine önerim anayasal haklarını kullanan insanların karşısından iktidarın anayasaya aykırı emirlerini uygulama konumunda kendilerini bırakmamalarıdır. Bu yargılama aynı zamanda güvenlik güçlerine bir uyarı niteliğindedir. Bugün bu davada hüküm kesinleşti. Bizim hukukumuzda buna yer olmamasına rağmen 10 yıl sonra siyasal iktidarın ağır ithamları ve ağıza alınmayacak dilleriyle Gezi sürecine katılanların suçlaması sonrasında yeniden yargılandı ve mahkum edildi. Bu hukukta bir skandaldır. Hiçbir fail cezasız kalmayacak ve biz bitti demeden bu dava bitmeyecek” dedi.

'Adaleti savunmak için mücadeleye devam edeceğiz'

Ali İsmail Korkmaz’ın abisi Gürkan Korkmaz ise adalet vurgusu yaparak, “Ali İsmail toprağın altında ama düştüğü yerde çoğalarak mücadeleyi arttırıyor. Binlerce bedende binlerce isimde onun adını yaşatıyoruz. Biz de yaşadığımız sürece, nefes aldığımız sürece adaleti savunmak için mücadelemizi devam ettireceğiz. Hak ihlaline uğramış ve uğramaya muhtemel kişilerin hakkını savunmak için Ali İsmail davası simgeseldir ve toplumun davasıdır. Bu yüzden hakkımızı alana kadar mücadelemizi bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Ailenin geçtiğimiz süreçte AYM'ye yaptığı başvuru sonucunda ihlal kararı verilmiş, polis memuru Hüseyin Engin'in de yargılanmasına ve Ali İsmail Korkmaz'ın ailesine 67 bin 500 lira tazminat ödenmesine oy birliği ile karar verilmişti.