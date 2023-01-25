Ali İsmail Korkmaz davası dosyası yeniden Yargıtay'da

Gezi Direnişi sırasında Eskişehir'de polis tarafından darp edilerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne ilişkin davada çıkan karara Korkmaz ailesi itiraz etti, Yargıtay'a başvurdu.
Ali İsmail Korkmaz'ın ailesinin Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurusu üzerine Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar yargılanan tutuksuz sanık polis memuru Hüseyin Engin'e "kasten basit yaralama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.
Karara itiraz eden Ali İsmail Korkmaz'ın ailesinin talebi üzerine Yargıtay'a yapılan başvuruda, sanığın "eziyet" suçundan cezalandırılması istendi.
Dosya, Yargıtay tarafından yeniden incelenecek.