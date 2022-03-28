Ali İhsan Yavuz'dan AKP'nin oy oranına ilişkin açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, tv100'de yayınlanan Pazar Siyaseti programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

2023 seçimlerine dönük mesajlar veren Yavuz, 2018'de seçime katılan parti sayısının 12 olduğunu bugüne gelindiğindeyse bu sayının 24'e yükseldiğini belirterek "Bir parti kuruluyorsa onun en önemli amacı seçim kazanmak olmalıdır. Bir parti seçime giriyorsa sadece milletvekili alma niyetiyle girmez. Hazine yardımı elbette barajı geçen partiler için söz konusudur. Küçük partilerin daha az oy almış partilerin tek misyonunun büyük partilerin milletvekili sayılarını artırmalarına gelen bir fotoğraf arz etmesi, az oy almış partileri de rahatsız etmesi gereken bir unsurdur" dedi.

Yavuz, "Bu çerçevede 'Millet İttifakı küçülecek mi?' derseniz, daha da büyüyebilir ya da küçülebilir. Bilmiyorum. Partiler hangi niyetle ittifakların içerisinde yer alacaklar ona bakmak lazım. Mesala Cumhur İttifakı'nın bileşenleri bu ittifakın içeresinde neden yer alıyor? MHP ve AK Parti'nin barajı aşmak gibi bir derdi yok. Dolayısıyla Cumhur İttifakı’nın unsurlarının bu ittifakın içerisinde bulunma dertleri baraj olamaz. Daha dün açıkladı Devlet Bahçeli 'Bizim en önemli işimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeniden seçtirmektir' bizi anlamayanların komplo teorisidir bu. Bizim baraj derdimiz yok. Biz neden bir arada olacağız yine? Bizim en önemli beklentimiz Cumhurbaşkanı'nı Cumhur İttifakı'nın seçmesidir" diye devam etti.

AKP'nin masasındaki anketler

AKP'li Yavuz, son anketlerde partisinin oy oranının ne durumda olduğu konusunda ise "AK Parti'nin oy oranında herhangi bir düşüşün olmadığını söylersem bilmiyorum, Millet İttifakı'nın bileşenlerinin keyfi kaçar mı? Onlar birtakım siteler üzerinden manipüle edilmiş anketler yayınlasa da bizim yapmış olduğumuz anket sonuçları bir önceki seçimde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın almış olduğu oy oranının altına düşmeyeceğimizi bize gösteriyor. Bütün bunları sadece AK Parti'ye yarasın diye yapmış olsaydık böyle mi kanun teklifi oluşturulurdu?" dedi. Yavuz, sözlerini "Biz böyle bir saikle hareket edemeyiz. Neden? Cumhurbaşkanımız diyor ki Türkiye'nin lehine olan hususlarda AK Parti'nin aleyhine olsa da yürüyüp gitmemiz gerekir. Biz bir çalışmayı yaptığımızda AK Parti'nin lehine mi diye bakmayız. Milletimizin lehine mi? Ona bakarız" diyerek tamamladı.