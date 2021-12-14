Ali Erbaş'tan 'Romanların musikisi' hakkında açıklama: Kuran’la buluşturmalıyız

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 2'inci Roman Çalıştayı düzenlendi. Burada bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye’de milyonlarca Roman olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Öteden beri yanlış hareketler içine girenler oldu. Roman kardeşlerimizin yoğun yaşadığı mahallelerdeki imamlarımızın faaliyetleri nasıl olmalı, daha nitelikli hizmetleri nasıl yapmalı, onları konuşacağız. “Duygu dolu gönül insanı” olarak değerlendirdiğimiz kardeşlerimiz musiki noktasında çok özelliklidirler. Allah onlara o kabiliyeti vermiş. Onların içinden daha fazla Kuran okuyan genç nasıl yetiştiririz, o güzel seslerini Kuran okumaya nasıl katkı sağlayabilirler, bunları konuşalım.”

“Romanların dini ve manevi açıdan yaşadıkları sorunlar” ile “Romanların gençlik ve aile özelinde Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan beklentileri” konulu çalıştaya müftü ve imamların yanı sıra Romanlar Konfederasyonu, Adana Romanlar Derneği, Bursa Merkez İlçeler Roman Dernekleri Federasyonu, Tekirdağ Roman Kültürünü Yaşatma ve Müzisyenler Derneği’nden temsilciler katıldı.