Ali Erbaş'a sert eleştiri: Her şeye maydanoz sapıklığa suskun

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında imam nikahı ile 'evlendirilmesi' ve cinsel istismara maruz bırakılması gündemki yerini koruyor.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuyla ilgili açıklama yapmamasına tepki gösterdi.

"Her şeye maydanoz sapıklığa suskun" başlıklı yazısında Erbaş'ı eleştiren Altaylı, "Kendini ilgilendirmeyen her şeye atlayan, elinde kılıçla laik Cumhuriyet'e mesaj veren Diyanet İşleri Başkanı olacak zat bu pislik karşısında yine sessiz" dedi.

Altaylı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Tıpkı milli bayramlarda ve 10 Kasımlarda olduğu gibi kamuflajları giyip araziye uymuş vaziyette.

Evet, siz Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş!

Neredesiniz?

Bu pislik hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu pisliği yapanlar ve örtbas edenler hakkında fikriniz, zikriniz ne!

Sizi ilgilendirmeyen her konuda ahkam kesmeyi pek seviyorsunuz da, doğrudan sizi ilgilendiren bu tarikat rezaleti hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bir konuşun da duyalım Ali Erbaş.

Devlet işlerine girersiniz.

Magazin konularına atlarsınız.

Sizi hiç ama hiç ilgilendirmeyen bir sanatçının sahne kıyafeti hakkında bile konuştunuz da, bu sapkın tarikat lideri ve bu sapkın tarikat ilişkileri hakkında niye tek kelam edemiyorsunuz!

Suskunluğunuzun nedeni ne!

Dilinizi kedi mi yedi!"