Ali Erbaş’a ‘hakaret’ iddiasıyla Ankara Barosu Başkanı ve YK üyeleri hakkında iddianame

Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, "Kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

2 yıla kadar hapis istemi

İddianame Ankara Batı Adliyesi 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianame kabul edilirse, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ile birlikte 11 yönetim kurulu üyesi, 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ın da aralarında bulunduğu 11 yönetim kurulu üyesi hakkında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, geçen yıl 24 Nisan’da, Ankara’daki Hacı Bayram Cami’de verdiği hutbenin içeriğiyle ilgili yaptıkları basın açıklamasının ardından soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" iddiasıyla soruşturma yapılması için Adalet Bakanlığı’ndan izin istedi. Bakanlığın izin vermesi üzerine Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı.

Ortak savunma metni

Başsavcılık, Baro yönetim kurulu üyelerinden suçlamayla ilgili ifadelerinin alınması için davetiye gönderdi. Baro yönetimi ortak basın açıklamasındaki ifadeler kapsamında başlatılan soruşturma için yine ortak savunma metni hazırlayıp, imzaladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen metinde "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçlamasını kabul etmediklerini ifade eden Baro yönetimi, ifade özgürlüğü hakkını kullandıklarını belirtti. Basın açıklamasındaki ifadelerin yanlış yorumlandığı, suçlamanın ise yersiz olduğu ifade edildi.

İddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı. Ankara Barosu’nun 11 yönetim kurulu üyesi hakkında, "Kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

‘Kamu görevlisine hakaret'

Mahkeme iddianameyi kabul ederse Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ile birlikte 11 yönetim kurulu üyesi hakkında, "Kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla yargılama başlayacak. Baro yöneticileri hakkında, TCK 125/1, 3 ve 5’inci fıkralarda düzenlenen suçlamalardan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı olarak, kurul halinde çalışan kurumu temsil etmesi nedeniyle, suçun "zincirleme" olarak işlendiğinin kabul edilmesi de istendi.