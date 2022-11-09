Ali Babacan'la Kemal Kılıçdaroğlu görüştü

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, 14 Kasım Pazartesi günü, kendi ev sahipliğinde yapılacak Altılı Masa toplantısı öncesi genel başkanları ziyareti devam ediyor.
Dün Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret eden Babacan, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
Babacan liderler turu kapsamında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etmişti.
Babacan, son olarak 10 Kasım'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek.