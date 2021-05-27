Ali Babacan'dan Erdoğan'a: Korku iliklerine kadar işlemiş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik "Bunlar iyi günler, daha neler olacak neler" sözlerine ilişkin konuştu.

Babacan "Böylesine gözleri körleşmiş, ülkenin gerçeklerinden kopmuş, iktidarı kaybetme korkusu iliklerine kadar işlemiş. Artık cumhurbaşkanlığı görevini neredeyse bir kenara bırakmış, bir siyasi rakip olarak, devlet gücünü kullanarak 'Ben rakiplerimi nasıl yıldırırım, korkuturum' derdine düşmüş. Artık bu iktidarın gitme zamanı hızla yaklaşıyor" dedi.