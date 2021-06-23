Ali Babacan'dan 'Deva ile Gelecek Partisi birleşecek' iddiasına ilişkin açıklama

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Deva Partisi ile Gelecek Partisi'nin birleşeceği iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Kendi işimize bakıyoruz. İttifakmış, parti birleşmesiymiş, bu tür iddia ve söylentilerin tamamı boş. Hiçbirisi gerçek değil" diyen Babacan, "Ne zaman ki bir seçim kararı alınır, ‘ittifak olur mu, olmaz mı, hangi partilerle nasıl bir ittifak olur’, onu o noktada değerlendireceğiz. O gün bir karar vereceğiz. Şu anki önceliğimiz kendi kimliğimizi, DEVA markasını anlatmak" ifadesini kullandı.