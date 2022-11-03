Ali Babacan'dan beş ziyaret

Altılı masa 14 Kasım Pazartesi günü, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde toplantı yapacak. Babacan, toplantı öncesi genel başkanları ziyaret edecek.

DEVA Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Babacan, altılı masanın ikinci tur ikinci toplantısı öncesi 7 Kasım'da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek.

Babacan, 8 Kasım'da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 9 Kasım'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 10 Kasım'da ise İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederek, toplantıya davet edecek.