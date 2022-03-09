Ali Babacan üçüncü buluşma için tarih verdi: Aday mutabakatı konusunda anlaştık

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6 parti genel başkanının imzaladığı metnin ardından yeni çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Babacan, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası, ilkeler ve değerler çalışması ve tema bazlı çalışmaların yapılacağını söyledi. Babacan, 6 liderin üçüncü buluşmasının kendisinin ev sahipliğinde 27 Mart’ta gerçekleştirileceğini de kaydetti. Gelişmelerin doğal akışının 6 partinin ittifakı yönünde ilerlediğini belirten Babacan, Cumhurbaşkanı adayının liderlerin mutabakatıyla belirlenmesi ve bu konunun ileri aşamalar bırakılması konusunda anlaşıldığını vurguladı.