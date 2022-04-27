Ali Babacan seçim kararlarını açıkladı, 'ülkemiz için hayırlı olsun' dedi

Deva Partisi Ali Babacan seçime kendi logo ve adaylarıyla girme kararı aldıklarını duyurdu.

Babacan paylaşımında, “Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Barajları yıkıp geçeceklerini iddia eden Babacan, "Bu kararımızın herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep olmamasını arzu ederim. Biz 6'lı masada bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız. Ortak çalıştığımız konularda her türlü katkıyı vermeye de devam edeceğiz. O masada yer alan alan her partiyle işbirliği yaptığımız alanları genişletmek konusunda güçlü bir iradeye de sahibiz" dedi.

Babacan ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda ise, "Geçen pazar günü yaptığımız toplantının sonunda 6'lı partinin ortak cumhurbaşkanı adayının niteliklerini tarif ettik. Ortak aday çıkartılması seçimlerde başarı sağlamak için çok önemli bir yöntem olacaktır. Birinci tercihimiz budur. Mutabakat sağlanamazsa diğer tercihlere bakılır. Bizim A planımız 6'lı masada bir ortak aday oluşturup, bir isim üzerinden mutabakatı sağlayıp ortak adayla, tek adayla seçimlere girmek. O sözümüzün arkasındayız" diye konuştu.