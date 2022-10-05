Ali Babacan ortak adayın açıklanması için tarih verdi

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’da bir grup gazeteci ile buluştu. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Babacan’ın buluşmadaki açıklamalarından öne çıkanları köşesine taşıdı.

Ali Babacan’ın açıklamaları şöyle:

"28 Şubat’ta açıklanan parlamenter sisteme geçiş planı, kanun diline dönüştürülüyor. Son toplantıda temel politikalar konusunda çalışacak yeni bir çalışma grubu oluşturuldu. Kuracağımız hükümetin temel politikalarda izleyeceği ortak politikaları belirleyecek.

'Ortak aday hedefi beraber yönetme iradesini temsil ediyor'

Ortak aday hedefi ülkeyi beraber yönetme iradesini de temsil ediyor. Ortak adayla ilk turda kazanma ve Meclis’te nitelikli çoğunluk yakalama hedefini gerçekleştirmek istiyorsak partiler arası iş birliği gerekiyor. Her konuda ortak bir dil oluşturmak istiyoruz. Ortak seçim beyannamesi ve ortak aday çıkarma kararını aldık.

'Nihai karar seçim takviminde'

Son toplantıda aday isimleri üzerinden hiçbir değerlendirme olmadı. Seçim süreci başlayana kadar ortak aday konusunda adım atmayacağız. Nihai karar seçim takvimi belli olunca alınacak. Çalışmalar tamamlandıktan sonra aday belirlenecek.

'Masada gerilim yok'

Altı partinin genel başkanlarının birlikte çalışma iradesi çok yüksek. Masada hiçbir gerilim yaşamadık. Kamuoyunda yanlış anlaşılabilecek, altılı masanın güvenilirliğine zarar verecek şekilde hareket etmeme konusunda hemfikiriz. Aday konusunda sorulursa herkes aynı yanıtı versin istedik. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz.

'İnsanlar bilineni tercih edebiliyor. İhtiyatlı olmamız lazım'

Koalisyon kelimesi yıpranmış bir kelimedir. Bizimki koalisyon değil, biraz farklı. Anayasaya göre yürütme bir kişide olacak. Madem ortak aday önden tespit edilecek, o halde ortak adayın yapacaklarını bugünden belirlemek gerek. İstişare, müzakere ve mutabakatla… “Hükümet gidiyor, top yuvarlanıp ayağımıza gelecek” diye oturup beklemek doğru değil. İnsanlar, anlaşılmaz olan yerine eski ama bilineni tercih edebiliyor. İhtiyatlı olmamız lazım.

'Amaç rakibi uygun yerde indirmek'

Ortak aday gibi ittifak meselesi, seçim iş birliği modeliteleri de (ortak liste meselesi) çalışmalar tamamlanınca, mutabakat oluştuğunda ve seçim takvimi yaklaşınca konuşulacak. Altı parti aynı zamanda rakip ama rakibin büyüğü öteki tarafta. Amaç o rakibi uygun bir yerde indirmek."