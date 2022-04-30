Ali Babacan ile İmamoğlu bir araya geldi: 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde 6'lı masanın adayı kazanacak'

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Deva Partisi'nin düzenlediği iftar programında buluştu.

Buluşmada konuşan Babacan "Türkiye'yi öfkeye teslim etmeyeceğiz. Türkiye'yi rövanşların ülkesi de yapmayacağız. Ülkemizi hep beraber yükselteceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı masanın adayı büyük bir zafer kazanacak inşallah. Ben buna inanıyorum" dedi.

İftara katılan Ekrem İmamoğlu ise, "Sorumluluk bilinciyle davranarak ülkemiz adına umut olan tüm liderlere ve özellikle bugün burada bizi onurlandıran Sayın Ali Babacan'a yürekten teşekkür ediyorum. Elbette bu akşam burada olacağımı bilen ve kendisini aradığımda, 'Çok kıymetli Ali Babacan'a ve tüm DEVA Partililere selamımı ilet' diyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da sizlere selamını iletiyorum" ifadesini kullandı.