Ali Babacan: HDP ile diyaloğumuz var

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karadeniz gezisi öncesi akşam saatlerinde Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelde düzenlenen toplantıda HDP'yle ilgili açıklamalarda bulundu. Babacan, "HDP ile bizim bir diyaloğumuz var. Başka partilerin de olabilir. Ama diyalog ayrı bir konu işbirliği ayrı bir konu. Diyalog konuşuyor olabilmek demek. Altılı masada HDP yok" dedi.

DHA'nın haberine göre Babacan, şunları söyledi:

"HDP ile bizim bir diyaloğumuz var. Başka partilerin de diyaloğu olabilir. Ama diyalog ayrı bir konu işbirliği ayrı bir konu. Diyalog konuşuyor olabilmek demek. Altılı masada HDP yok. Yani hiçbir toplantıya katılmadı. Şu gerçeği de görmemiz lazım. Bugünkü Anayasaya göre, bugünkü yasalara göre kurulmuş bir siyasi partinin ve belli bir kimliği belli bir iddianın temsilcisi olan bir partinin de demokratik sistemimizde yok görünmemesi lazım. Biz altılı masada işbirliği alanları tespit ediyoruz. İşbirliği ile yapyoruz ama HDP ile diyaloğmuz var. İşbirliği alanı olur mu, olmaz mı o ilerede başka konular. Şu anda bir şey söylemem zor. Fakat diyaloğun kendisini kıymetli biliyoruz. Bizim altılı masada olmamız ile ilgili olumsuz kanaatini beyan eden vatandaşımız da oluyor ama aynı zamanda, 'aman bu çok önemli birliktelik oldu, bunu aman dikkat edin bozmamaya çalışın' diyenlerde çok oluyor. Biz ikisini de çok önemsiyoruz."