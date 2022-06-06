Ali Babacan: Gezi Davası'yla ilgili şahsi bir mağduriyetim yok

FOX TV’de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında gündemdeki değerlendiren Babacan, "müşteki" sıfatıyla yer aldığı Gezi Davası'na ilişkin olarak konuştu.

Babacan, “Yeniden ilan ediyorum bütün Türkiye’ye. Savcılık da mahkeme de duysun: Gezi Davasıyla ilgili şahsi bir mağduriyetim yok. Mağdur değilim. Bununla ilgili hiçbir başvurum yok ki geri çekileyim" dedi. Öte yandan Babacan, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin de eleştirilerde bulundu.

Babacan, şu ifadeleri kullandı:

“Kendisini ülkeyle ve milletle özdeşleştiriyor. Öyle değil, kimse kusura bakmasın. Bugün seçim olsa Sayın Erdoğan kazanamaz. Kazandığı dönemde bile 50+1’le kazandı. 50+1’le seçimi kazanan cumhurbaşkanı nasıl ‘Ben Türkiye’yim’ der? Kendisine oy vermeyen insanlarla kendisini nasıl eşitler? ‘Türkiye eşittir Erdoğan’ denklemini kurmaya çalışıyor. Böyle değil. Türkiye eşit değildir Erdoğan. Türkiye, Erdoğan’dan çok büyüktür. Türkiye 1’den çok büyüktür. Kimse laf oyunlarıyla insanları kandırmaya çalışmasın.”