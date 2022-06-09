Ali Akdoğan'dan 'FETÖ' yanıtı: Fiziki görünümüm de kişiliğim de Erdoğan'a benziyor

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel'in Meclis'e taşıdığı "Ordu Üniversitesi’nde organize bir 'FETÖ' yapılanması olduğu" iddiasının ardından üniversite bu kez rektör Ali Akdoğan'ın açıklamalarıyla gündeme geldi.

Akdoğan katıldığı bir programda "FETÖ" iddialarına fikirlerinin yanı sıra fiziki görünümünde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzediği şeklindeki sözlerle yanıt verdi.

Akdoğan şunları kaydetti:

"Ben çok fazla böyle beyninin arkasında şey taşıyan adam değilim. Yapamam zaten. Öyle bir kişilik ya da kimliğe sahip değilim. Ben Recep Tayyip Erdoğan beyefendi zihniyetinde hatta beni biraz Tayyip Bey'e fiziki görünüm olarak da kişilik olarak da benzetirler. Hatta bakıyorum benim hal hareket tutum ve davranışlarım da sayın Cumhurbaşkanımıza biraz benziyor."