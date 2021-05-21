Algoritma tamam eğitim sıfır: MEB'den yeni not rezaleti

Bakanlık duyurusu

lkokul 4. sınıf ve ortaokul öğrencilerinin ikinci dönem notları Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullara ulaştırdığı yeni algoritmaya göre belirlenecek.

İkinci dönemde bu sınıflar için 29 Nisan günü uzaktan eğitime geçilmiş, 3 Mayıs'tan sonrası için planlanmış olan sınavların 17 Mayıs sonrasına ertelendiği duyurulmuştu. 3 Mayıs'a kadar yapılabilen sınavlarsa sadece ortaokul son sınıflar (8) için düzenlenmişti.

Son yayımlanan duyuruya göre, öğrencilerin karne notu şöyle belirlenecek: 3 Mayıs öncesindeki sınav dahil olmak üzere herhangi bir sınava girmiş olan bir öğrenci, isterse sınav notunu yükseltmek için yeniden sınava girebilecek. Girmiş olduğu sınavın olduğu gibi karne notuna yansıtılması ya da birinci dönemki karne notunun ikinci dönem karne notu olarak aynen geçirilmesi öğrencinin tercihiyle mümkün olacak.

3 Mayıs öncesinde sınav notu olmayan öğrencilere de sınava girmek ya da birinci dönem karne notunu olduğu gibi ikinci dönem karnesine geçirmek seçenekleri veriliyor.

Birinci dönem de 'tatlı' bir skandalla kapanmıştı

Hatırlanacağı gibi, birinci dönemde yapılan "ölçme ve değerlendirme" düzenlemesi önce uzaktan eğitim performansına göre yapılmış, öğretmenlerden öğrencilerini uzaktan derslere katılımlarına bakarak değerlendirmeleri istenmişti. Ortaya çıkan haklı tepkiler ve öğretmenlerin sistemdeki bozukluk yüzünden öğrencileriyle karşı karşıya kalması sonrasında okul yönetimleri aracılığıyla öğretmenlere sözlü olarak "notu bol tutmaları" ve "öğrencileri mağdur etmemeleri" talimatı gitmiş, birinci dönem notları pek çok okulda "70'in altında vermeyelim" fikrinde ortaklaşılarak oluşturulmuştu.

Şimdi MEB, bir kez daha sınav düzenleme, bu sınavları sağlıklı koşullarda gerçekleştirme ve skandallarla doldurduğu öğretim döneminin sonunda öğrencilerin akademik başarısını gerçekten ölçme ve değerlendirme yükümlülüğünden kaçınıyor. Muhtemelen yapılırsa çok az sayıda öğrencinin katılımıyla yapılacak olan sınavlarda uygun koşulları sağlamak kolaylaşacak, öğrencilere ve velilerine sınavdan kaçınma hakkı tanındığı için alınamayan önlemler de eleştiri konusu olmaktan çıkacak.

Sağlıklı koşullarda en azından ilk ve ortaokullar için okulları açmak, yine koşullar sağlanarak sınavları yapmak yerine "öğrenciyi mağdur etmedik" politikalarıyla yetinen bakanlık, birinci dönemde yaşanan rezaleti ikinci dönemde tamamlamış oldu.