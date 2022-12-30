Aleyna Tilki'ye 'Justin Bieber' davası

Youtuber Enes Batur'un geçen seneki yılbaşı programına katılan şarkıcı Aleyna Tilki, dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber hakkında 'çingen' dedi.

Manisa'da yaşayan Yılmaz U., programı izledikten sonra Tilki'nin çingenelere yönelik küçümseyici ifadeler kullandığı iddiasıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurdu. Yılmaz U., Tilki'nin konuk olduğu programın internetten kaldırılmasını ve şarkıcının da özür dilemesini talep etti.

Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre, şikayet sonrası Tilki hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılık, Tilki'nin yer aldığı programı bilirkişiye göndererek deşifresini istedi.

Ne olmuştu?

Enes Batur'un Youtube platformunda yaptığı 'Tatsız Gerçekler' adlı programa konuk olan Aleyna Tilki, Batur'un kendisine sorduğu "Sana yürüyen bir ünlü oldu mu?" sorusuna yanıt vermişti. Tilki, Los Angeles'ta bir otelin barında oturduğu esnada Justin Bieber'in yanına gelerek kulağına bir şeyler fısıldadığını anlatıp, "Yanıma biri geldi, ayakkabıları güzeldi ama çocuk çingen yani" demişti.