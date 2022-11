Aleyna Tilki’den iç çamaşırı isyanı: ‘Madem muhafazakardınız…’

Aleyna Tilki, Take It or Leave It klibinin görüntüleriyle ilgili sosyal medyada kendisi hakkında yapılan bir yoruma sinirlenerek açıklamada bulundu.

Art arda paylaşımlarda bulunan şarkıcı şunları söyledi:

"Yeni şarkımda bahsettiğim duygudan çok bir önceki İngilizce şarkımdaki iç çamaşırımın konuşulması hayatım boyunca yaşadığım tacizlerin devamı gibi! Benim ne giydiğimi değil de neyi hissettiğimi konuşan insanlara ihtiyacım var!"

"Madem muhafazakardınız ve bir kız çocuğunun teşhir edildiğini düşünüyorsunuz o zaman ilgilenmeniz gereken şey kıyafetlerim değil duygularım olmalıydı! Ama siz iyiliği değil, insanların baskı hissetmeden yaşayabilmesini kısıtlamak ve onları daha çok travmatize etmeyi seçtiniz hep!"