Kocaeli’de internet uygulaması üzerinden yaptığı yayında Alevilere küfür eden Yakup Tilki, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla büyük tepki toplayan Tilki, bugün gözaltına alınmıştı.
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Alevilere küfür eden Yakup Tilki tutuklandı
Kocaeli’de sosyal medya platformundan Alevilere küfür eden Yakup Tilki tutuklandı.
Haber Merkezi
Kocaeli’de internet uygulaması üzerinden yaptığı yayında Alevilere küfür eden Yakup Tilki, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla büyük tepki toplayan Tilki, bugün gözaltına alınmıştı.