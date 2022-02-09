Alevilere küfür eden Yakup Tilki tutuklandı

Kocaeli’de sosyal medya platformundan Alevilere küfür eden Yakup Tilki tutuklandı. 

Haber Merkezi

Kocaeli’de internet uygulaması üzerinden yaptığı yayında Alevilere küfür eden Yakup Tilki, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla büyük tepki toplayan Tilki, bugün gözaltına alınmıştı.

Haber

Alevilere küfür etmişti, gözaltına alındı