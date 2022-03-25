Alevilerden Diyanet Akademisi tepkisi: Ret oyu verecek bir örnek vekiliniz yok muydu?

AKP’nin Diyanet Akademisi kurulması için verdiği kanun teklifi 16 Mart'ta Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Söz konusu teklif dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yasallaştı.
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bir kere daha anladık ve gördük ki, TBMM'de biz Alevilere dost olan çok, ama yoldaş olacak yürek yok! Özellikle HDP ,TİP ve CHP'ye sesleniyoruz. Laiklik ve çağdaşlık karşıtı odak haline gelen Diyanet Akademisi'nin kurulması ile ilgili yapılan oylamada, ret oyu verecek bir örnek vekiliniz yok muydu?" denildi.
"İlle dostun attığı gül yareler beni" başlıklı yazılı açıklama şöyle: