Alevilerden Diyanet Akademisi tepkisi: Ret oyu verecek bir örnek vekiliniz yok muydu?

AKP’nin Diyanet Akademisi kurulması için verdiği kanun teklifi 16 Mart'ta Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Söz konusu teklif dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yasallaştı.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bir kere daha anladık ve gördük ki, TBMM'de biz Alevilere dost olan çok, ama yoldaş olacak yürek yok! Özellikle HDP ,TİP ve CHP'ye sesleniyoruz. Laiklik ve çağdaşlık karşıtı odak haline gelen Diyanet Akademisi'nin kurulması ile ilgili yapılan oylamada, ret oyu verecek bir örnek vekiliniz yok muydu?" denildi.

"İlle dostun attığı gül yareler beni" başlıklı yazılı açıklama şöyle:

"Bir kere daha anladık ve gördük ki, TBMM'de biz Alevilere dost olan çok, ama yoldaş olacak yürek yok!

Özellikle HDP ,TİP ve CHP'ye sesleniyoruz. Laiklik ve çağdaşlık karşıtı odak haline gelen Diyanet Akademi'nin kurulması ile ilgili yapılan oylamada, ret oyu verecek bir örnek vekiliniz yok muydu? Alevilere bu kadar mı yabancısınız, Alevilerden bu kadar mı korkuyorsunuz? Nedir bu yezidi sistemi koruma sevdanız? Ülkeyi şeriatın eşiğine getiren siyasal İslamın akıl ve sermaye kaynağı diyanetin varlığı sizi hiç mi rahatsız etmiyor? Bu sevdanız nedir böyle? Bütçesi dağları aşan bu tek dilci, tek dinci, kindar ve dindar neslin merkezi olan kurumdan beklentiniz nedir?

Meclis'te Alevi vekil dostlarımız var biliyoruz, bir sözümüz de onlara;

Alevi düşmanlığı yapanlara taviz vermeyin. Sizin ret oyu veremediğiniz aslında bir zihniyettir. İşte o zihniyet okullarda kız ve erkek öğrencilerin yan yana oturmasını yasaklayan açıklama yaptı ama elbette ki sizi bu durum da ilgilendirmiyor. Artık bir karar verin. Ya ırkçı ve şeriatçı zihniyete karşı net tavır alın, ya da biz Alevileri daha fazla oyalamayın. Çünkü biz artık herhangi bir siyasetin destekçisi ya da oy deposu olmayacağız. Artık Alevilerin ülke siyasetinde aktif olarak pozisyon alma zamanı gelmiştir. Çünkü net olarak görüyoruz ki, bu ülkede Aleviler dışında şeriattan tedirgin olan kimse yok. Destek olduğumuz partilere verdiğimiz oyların ne olduğunu sormak gerektiği bilinci ile hareket edeceğimizin de bilinmesini istiyoruz.

Bu tablo, kendisine devrimci-demokrat, laik- Alevi misyonu biçen milletvekillerinin utanç tablosu olsun."