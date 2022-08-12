Alevi örgütlerinden Erdoğan'a: Yol yakınken kararından dönmesini istiyoruz

Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, 13 Ağustos’ta Hacı Bektaş Veli Dergâhını ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu.

30 Temmuz 2022 tarihinde Ankara'da cemevlerimize yönelik saldırılar ile başlayan süreç, boyut değiştirerek devam etmektedir. Saldırının arka planı aydınlatılmadan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Hüseyin Gazi Dergâhımıza yaptığı ziyaret, Alevi kamuoyunda ve genel kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açmıştır.

Dergâhlarımızı, cemevlerimizi tanımayan ve anayasal güvence altına almamakta direnen, Alevilerin taleplerine kulaklarını kapatan, ayrımcı ve ayrıştırıcı politikalarını ısrarla sürdüren AKP hükümetinin başında bulunan Cumhurbaşkanı’nın şimdi de Alevilerin Hünkarı Hacı Bektaş Veli Dergâhımızı 13 Ağustos 2022 tarihinde ziyaret edeceği açıklanmıştır.

Hüseyin Gazi Dergâhında Alevilerin değerlerini hiçe sayan, Hünkar’ın portresine bile tahammül edemeyen ve sadece pirlerimizin, analarımızın, babalarımızın oturabileceği posta oturan Sayın Cumhurbaşkanı’nın şimdi de Alevilerin geleneksel hale getirdiği ve tarihleri değişmeyen anma etkinliklerine alternatif bir etkinlik koyması kabul edilemez bir durumdur.

Bu açıdan bu ziyareti de Hüseyin Gazi Dergâhı ziyaretinde olduğu gibi samimi bulmuyoruz. Yol yakınken kararından dönmesini istiyoruz. Çok istiyorlarsa her yıl 16-17 Ağustos tarihlerinde Hacı Bektaş Belediyesi ve Kültür Bakanlığı tarafından organize edilen ve bu yıl ‘59. Ulusal ve 33. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri’ kapsamında yapılacak resmi protokol törenine katılabilirler. Bu anmaya gelirken de başta dergâhlarımızın Alevilere devrini içeren kararı ve dile getirdiğimiz taleplerimizin somut çözümleri ile gelmelerini talep ediyoruz.

Alevi kurumları olarak, son süreçte yaşanan gelişmelerle birlikte, bakanlığın gençlik ve Kerbela projelerini de görüşeceğimiz olağanüstü bir toplantı kararı aldık. Bu açıdan bütün Alevi kurumlarımızı, 15 Ağustos 2022 tarihinde saat 15:00’te Hacı Bektaş’ta olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. 16 Ağustos saat 11:00'de üç koldan ‘Dergâhımızı İstiyoruz’ şiarıyla yapacağımız yürüyüşümüze tüm canlarımızı bekliyoruz.”