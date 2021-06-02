'Alevi olmasaydı intiharı bu kadar gündemde kalır mıydı' sözlerine yanıt

"Amirallere Suikast" adı altındaki düzmece soruşturma sonrası yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar, Cemaat firarisi Tuncay Opçin tarafından hedef alındı.

Opçin, ölümüne neden oldukları Tatar için “Ali Tatar, intihar etti. Ölümünde herhangi bir şüpheli durum mu var? Gözaltında kötü muamele mi gördü? İşkence mi yaptılar? Tatar’ın ölümü hiç şüphesiz, ailesi için telafisi mümkün olmayan bir kayıp. Ancak o kadar, ne artısı ne de eksisi var. Ölüm istismarı en büyük ayıptır. Ali Tatar Alevi olmasaydı, intiharı bu kadar gündemde kalır mıydı?" ifadesini kullandı.

Opçin'in bu sözlerine tepki gösteren Ali Tatar'ın abisi Ahmet Tatar, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, “Bunların bitmez tükenmez bir nefreti var. Bunu da en kolay inanç üzerinden kusuyorlar. Ancak bizim yüreğimiz, onların kinlerini tutamayacak kadar sevgi dolu. Dileğim, adaletin tecelli etmesi, suçlarının cezalarını çekmeleri, en önemlisi ise adil şekilde yargılanmaları” dedi.

Ne olmuştu?

Yarbay Tatar, 2009 yılında "Amirallere Suikast" soruşturması kapsamında savcıya ifade vermesinin ardından mahkemece tutuklanmış, üst mahkemeye başvurması üzerine 9 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Bu gelişme üzerine Cemaatçi savcı Süleyman Pehlivan'ın itirazıyla, hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılan Yarbay Tatar, cezaevine gitmeden intihar etmişti.

Tatar yazdığı mektupta, "Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilemez. Bu şekilde giderseniz ne yönetecek bir ordu ne yaşayacak Cumhuriyet, bir ülke bulamayacaksınız. Şunu bilin ki, en küçük suçu ve günahı olmayan ben bu yapılan hukuksuzluğa isyan ve bu karanlığa bir nebze ışık olabilmek için son veriyorum" demişti.