Alevi olduğu için görevden alınmıştı: MEB’den yanıt

İstanbul’da bir eğitim merkezinde okul müdürü olan Metin Bila, Alevi olduğu gerekçesiyle MEB Teftiş Kurulu Başmüfettişi Mehmet Ali Özkaya tarafından görevden alınmıştı. HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu konuya ilişkin bir soru önergesi vermişti, MEB’den önergeye yanıt geldi.
MEB’den gelen yanıtta devlet memurlarının ödev ve sorumluluklarının ilgili mevzuat çerçevesinde belirlendiği belirtilirken, soru önergesine konu olan iddialara ilişkin bakanlık müfettişi hakkında soruşturma açıldığı ifade edildi.
'Soruşturma çalışmaları tüm boyutlarıyla yürütülmektedir'
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen yanıt şöyle: