Alevi kurumlarının yapacağı buluşmayı engelleme girişimi: 'Hiç şaşırmadık' tepkisi

Çok sayıda Alevi kurumunun katılımıyla Hacıbektaş'ta yapılacak çalıştay öncesi Hacıbektaş Kültür Merkezi'ndeki salonun tahsisi iptal edildi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, atılan bu adım sonrasında "Hiç şaşırmadık ! Hacıbektaş ilçesinde bulunan Hacıbektaş Kültür Merkezinde yapacağımız Çalıştay, elektrik bakımı yapılıyor bahanesi ile bize verilmekten vazgeçildi. Çalıştayımızı Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezinde yapacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz…" paylaşımında bulundu.

Karar sonrası yapılan ortak açıklama şöyle: