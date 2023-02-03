Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na atanan isim Kılıçdaroğlu'nun da danışmanıymış

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, "Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı"na Ali Arif Özzeybek atanmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan başkanlığa ilk kez atanan ve aslında diş hekimi olan Ali Arif Özzeybek, 2011-2018 yıllarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da danışmanlığını yapmış. Özzeybek, 2018 yılında CHP'den istifa etmiş.

Özzeybek, son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanlığı görevini yürütmüş.

Çok sayıda partide görev almış

Özzeybek daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanlığını yapmasıyla biliniyordu. Asıl alanı diş hekimliği olan Özzeybek DYP, ANAP, Türkiye Partisi, CHP ve en son olarak AKP’de siyasi kariyerini sürdürdü.

Daha önce Hüseyin Gülerce ve Ekrem Dumanlı ile ilişkileri ortaya çıkan Özzeybek, bir söyleşisinde Numan Kurtulmuş’un o dönemki partisi olan HAS Parti'den de davet aldığını belirtmişti.