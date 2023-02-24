Alec Baldwin kasıtsız öldürme suçunu kabul etmedi

Oyuncu Alec Baldwin, mahkemede önceden tasarlanmaksızın öldürme suçundan suçsuz olduğunu iddia etti. T24’te yer alan habere göre, Rust görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in öldürüldüğü olayla ilgili oyuncu Alec Baldwin ve filmin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed taksirle adam öldürmekten yargılanıyor.

Baldwin ve Guiterrez-Reed suçlu bulunurlarsa 18 aya kadar hapis cezası ve 5 bin dolar ceza ödeyecek. Oyuncu, prova sırasında elinde olanın silahın dolu olduğunu bilmediğini öne sürüyor.

Baldwin hakkındaki öldürme suçunu reddederken mahkemenin film çekimlerinin bitmesine izin verdiği ancak bu süre boyunca silah kullanmama ve içki tüketmeme şartlarını kabul etti.

Baldwin’in aynı zamanda bu süre boyunca davayla ilgili herhangi bir tanıkla temas kurması da yasak.