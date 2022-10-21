Aldığı hediyelerin gerekçesini açıklamadı: Siyasetten men edildi

Pakistan Seçim Komisyonu, başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı gerekçesiyle eski Başbakan İmran Han’ı siyasetten men etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Seçim Komisyonu, koalisyon hükümeti tarafından Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han’ın başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin detaylarını açıklamadığı ve bunları sattığına dair başvuruyu değerlendirdi.

Seçim Komisyonu, oy birliğiyle verdiği kararla başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin detaylarını açıklamadığı gerekçesiyle İmran Han’ı siyasetten men etti.

Söz konusu kararın ardından İmran Han, aldığı hediyelerin detaylarını paylaşmadığı için cezai kovuşturmaya uğrayabilir. (AA)